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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стаббс – на мнение, что Винус не заслуживает wild card: «Она по-прежнему заполняет трибуны»

Тренер Серены Уильямс Ренне Стаббс прокомментировала мнение, что Винус пора перестать давать wild card на турниры.

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