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На Кубани грузовик смял иномарку

На Кубани грузовик смял иномарку

Жесткое ДТП произошло на трассе М-4 "Дон".В Краснодарском крае произошло ДТП с грузовиком. В результате столкновения погиб пассажир иномарки.

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