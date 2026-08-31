Euractiv: Исландия "ударила" по мечтам ЕС о расширении

REUTERS/Leonhard Foeger Итоги референдума в Исландии о возобновлении переговоров по вступлению в Евросоюз стали ударом для Брюсселя, который рассчитывал использовать этот процесс для расширения блока, сообщило издание Euractiv 31 августа.
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