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Конец культуры. С Украины в РФ массово бегут актёры и режиссёры

Конец культуры. С Украины в РФ массово бегут актёры и режиссёры

Украинские актёры и режиссёры перебираются в Россию. Патриотический запал, связанный с началом СВО, потихоньку спал.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Они же от культуры, а у бандеровцев даже слова такого нет.
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10 час.
СА
Сергей Андросов
Пример Вера Галушко (Брежнева), бегает как сраный ёжик туда-сюда.
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10 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Украинская Культура убегает из Украины. И правильно!!! А что ей там делать???
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1 час.

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