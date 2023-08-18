Конец культуры. С Украины в РФ массово бегут актёры и режиссёры

Новости, события, фактыШоу-бизнесПодписатьсяКонец культуры. С Украины в РФ массово бегут актёры и режиссёры Украинские актёры и режиссёры перебираются в Россию. Патриотический запал, связанный с началом СВО, потихоньку спал.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСергей АндросовОни же от культуры, а у бандеровцев даже слова такого нет.Ответить10 час.САСергей АндросовПример Вера Галушко (Брежнева), бегает как сраный ёжик туда-сюда.Ответить10 час.БУЛАТ ДЖУМАТАЕВУкраинская Культура убегает из Украины. И правильно!!! А что ей там делать???Ответить1 час.
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