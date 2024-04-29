Весам нельзя сидеть дома, а друг Скорпионов обернётся врагом

Весам нельзя сидеть дома, а друг Скорпионов обернётся врагомОвен (21 марта – 20 апреля) У Овнов подходящий день для создания новых партнёрских отношений, объединения с кем-то в профессиональном плане, а также поиска коллег и сподвижников.