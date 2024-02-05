Кишечные бактерии могут перерабатывать пищевые волокна в противоаллергическое оружие – The Journal of Immunology

Сложные взаимоотношения, существующие между человеком и кишечным микробиомом, стали горячей темой исследований, и ученые постоянно открывают новые причины, почему здоровое питание может привести к более здоровой жизни.
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