Shot: Дудь* хочет заработать на фанатах, продав тур на яхту миллионера Веркерка

Блогер Юрий Дудь* начал продажу туров на яхте Sherakhan миллиардера из Нидерландов Яна Веркерка. За четыре дня он намерен заработать на своих поклонниках 60 миллионов рублей благодаря отдыху в Испании, пишет Telegram-канал Shot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии