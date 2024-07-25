Shot: Дудь* хочет заработать на фанатах, продав тур на яхту миллионера Веркерка

Блогер Юрий Дудь* начал продажу туров на яхте Sherakhan миллиардера из Нидерландов Яна Веркерка. За четыре дня он намерен заработать на своих поклонниках 60 миллионов рублей благодаря отдыху в Испании, пишет Telegram-канал Shot.