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Госсекретарь США Блинкен предупредил Россию о санкциях, неизбежных в случае присоединения украинских территорий

Госсекретарь США Блинкен предупредил Россию о санкциях, неизбежных в случае присоединения украинских территорий

Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели «прямой и откровенный» телефонный разговор — первый с начала военной спецоперации РФ на Украине.

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