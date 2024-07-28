Премьер-министр Израиля вернется из США из-за обстрела Голанских высот

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху досрочно вернется домой из своего визита в Соединенные Штаты после того, как его страна подверглась обстрелу со стороны ливанской шиитской организации "Хезболла".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии