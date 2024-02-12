Власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях на школы Барнаула

Правоохранители уже ищут распространителей фейков В правительстве Алтайского края опровергли сообщения о готовящихся нападениях на школы, детсады и ТЦ Барнаула, из-за которых в учебных заведениях 12 февраля правоохранители усилили меры безопасности.
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