Власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях на школы Барнаула

Правоохранители уже ищут распространителей фейков В правительстве Алтайского края опровергли сообщения о готовящихся нападениях на школы, детсады и ТЦ Барнаула, из-за которых в учебных заведениях 12 февраля правоохранители усилили меры безопасности.