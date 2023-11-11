Боррель допустил сокращение помощи Украине со стороны США

Помощь США Украине, скорее всего, в ближайшее время сократится. Евросоюз (ЕС) должен быть готов компенсировать этот факт, заявил глава внешнеполитической службы Союза Жозеп Боррель, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге, его цитирует РИА Новости.