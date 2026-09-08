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Симеоне — об Альваресе: «Хулиан еще набирает форму, я не вижу его в стартовом составе»

Симеоне — об Альваресе: «Хулиан еще набирает форму, я не вижу его в стартовом составе»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, выйдет ли нападающий Хулиан Альварес на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» с первых минут.

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