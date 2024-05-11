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Ковингтон – об О’Мэлли: «Я уважаю Шона. Его не волнует, что о нем думаю. Шон просто выходит и показывает, что он великий боец»

«У меня нет друзей в UFC. Я уважаю О’Мэлли. Он не боится красить волосы и его не волнует, что о нем подумают люди.

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