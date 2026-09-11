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Царьград

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В Европе увидели настоящего Зеленского. И были удивлены. Решение по Украине принято

В Европе увидели настоящего Зеленского. И были удивлены. Решение по Украине принято

В Европе намечается прозрение? Спонсоры Киева увидели настоящего Зеленского - и были удивлены. Решение по Украине принято: безудержного потока денег больше не будет.

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