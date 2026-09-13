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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Кордоба: «Капитанская повязка не делает меня особенным в глазах «Краснодара». Она скорее помогает продолжать усердно работать на общий результат»

Нападающий Джон Кордоба высказался о том, что стал капитаном « Краснодара ». Ранее, до ухода летом в «Аль-Ахли», капитаном «быков» был Эдуард Сперцян.

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