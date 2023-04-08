Молдавский Energocom намерен получать газ из Греции

Молдавия намерена сотрудничать с Грецией в области энергетической безопасности.Молдавская госкомпания Energocom планирует закупать природный и сжиженный газ в Греции, с этой целью подписан рамочный контракт в Афинах с газовым оператором DEPA.
Молдавия намерена сотрудничать с Грецией в области энергетической безопасности.Молдавская госкомпания Energocom планирует закупать природный и сжиженный газ в Греции, с этой целью подписан рамочный контракт в Афинах с газовым оператором DEPA.
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