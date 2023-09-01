Территория Героев...(109)

Жанна Чешева

Пожалуйста. Каждый выпуск даётся очень тяжело... Но хочется, чтобы подвиги ребят не были забыты и обесценены. По каждой биографии можно снять полноценный фильм. К сожалению, тем, кто "правит бал", видимо, это не интересно и кажется лишним(((