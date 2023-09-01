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Территория Героев...(109)

Территория Героев...(109)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Самые откровенные разговоры случаются в пути. За рулем автомобиля — Андрей Малышенко, замкомвзвода, который прибыл в зону СВО по мобилизации.

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Комментарии
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Валентина Кузьмина
Как жаль. Такие молодые, красивые... Им жить да жить.
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9 час.
Жанна Чешева
Пожалуйста. Каждый выпуск даётся очень тяжело... Но хочется, чтобы подвиги ребят не были забыты и обесценены. По каждой биографии можно снять полноценный фильм. К сожалению, тем, кто &quot;правит бал&quot;, видимо, это не интересно и кажется лишним(((
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3 час.
Жанна Чешева
Это да, такие мысли не отпускают постоянно(((
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3 час.

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