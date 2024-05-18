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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Бочелли про скудетто «Интера»: «Огромное удовольствие – и не потому, что обыграли «Милан». Меня интересовала только победа в Серии А»

Итальянский певец с детства является болельщиком миланского «Интера».  В апреле команда под руководством Симоне Индзаги одолела «Милан» (2:1) в дерби и досрочно завоевала скудетто.

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