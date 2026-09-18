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Царьград

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Пашинян получит €25 тыс. за вклад в мир на Южном Кавказе

Пашинян получит €25 тыс. за вклад в мир на Южном Кавказе

Никол Пашинян стал лауреатом Гессенской премии мира. Награда присуждена премьер-министру Армении за вклад в установление мира на Южном Кавказе, о чем проинформировала его пресс-секретарь.

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