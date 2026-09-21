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Плоды «декоммунизации»: Грузия рискует потерять Аджарию

Плоды «декоммунизации»: Грузия рискует потерять Аджарию

Грузинские СМИ обсуждают цитату, которую приписывают президенту Турции Реджепу Эрдогану. «Границы государства – это не всегда линии на карте, мы обязаны брать ответственность за судьбу братских нам народов, людей, говорящих с нами на одном языке, живущих в исторических турецких землях, верующих в единого Бога.

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