Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин рассказал о ходе благоустройств в регионе

Губернатор Василий Анохин рассказал о ходе благоустройств в регионе

Губернатор: Всего в этом году в рамках нацпроекта обновляем 70 пространств, в том числе смоленских дворов Глава региона Василий Анохин рассказал о ходе продолжающегося масштабного благоустройства общественных и дворовых территорий в Смоленской области.

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