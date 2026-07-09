Губернатор Василий Анохин рассказал о ходе благоустройств в регионе

Губернатор: Всего в этом году в рамках нацпроекта обновляем 70 пространств, в том числе смоленских дворов Глава региона Василий Анохин рассказал о ходе продолжающегося масштабного благоустройства общественных и дворовых территорий в Смоленской области.
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