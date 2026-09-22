Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Молодая гвардия»: какие реальные события Фадеев не стал упоминать в романе

В феврале 1943 года Красная армия освободила Краснодон. В шурфе шахты № 5 нашли 71 тело — подростков, которых оккупанты пытали и сбросили в 58-метровую глубину, некоторых ещё живыми.

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