"Дефицит топлива на рынке топлива России есть, так как НПЗ частично выходят из строя из-за "прилётов", – заявил вице-премьер РФ Новак Донецкая группа новостей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
"Дефицит топлива на рынке топлива России есть, так как НПЗ частично выходят из строя из-за "прилётов", – заявил вице-премьер РФ Новак Донецкая группа новостей.
Свежие комментарии