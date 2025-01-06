Папа Римский раскритиковал монахинь за уксусные лица

Монахинь из Союза святой Екатерины Сиенской Миссионерской школы Папа римский Франциск, как пишет Sunday Times, призвал быть «глашатаями приветливости», а также придерживаться дружелюбного ко всем образа жизни .
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