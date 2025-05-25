Persona 5: The Phantom X достигла миллиона предрегистраций** Мобильная игр...

Persona 5: The Phantom X достигла миллиона предрегистрацийМобильная игра Persona 5: The Phantom X (P5X), разработанная Black Wings Game Studio и P-Studio под эгидой Atlus и SEGA, преодолела отметку в один миллион предрегистраций перед глобальным релизом 26 июня 2025 года.