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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Persona 5: The Phantom X достигла миллиона предрегистраций** Мобильная игр...

Persona 5: The Phantom X достигла миллиона предрегистрацийМобильная игра Persona 5: The Phantom X (P5X), разработанная Black Wings Game Studio и P-Studio под эгидой Atlus и SEGA, преодолела отметку в один миллион предрегистраций перед глобальным релизом 26 июня 2025 года.

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