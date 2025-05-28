Эшелоны скорых вывозили сотню мёртвых британцев из Харькова. Жесточайший ответ Путина: Уничтожен крупнейший арсенал ВСУ и ключевой полигон

Вторые сутки ракеты, дроны и бомбы летят по одному из самых укреплённых населённых пунктов в приграничном районе, где расположились многочленные казармы, полигон, огромные склады с боеприпасами, которые тянут на фронт, а также штабы управления войсками и подразделениями.