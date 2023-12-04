Минфин: заблокированные на СПБ Бирже активы могут обменять по указу президента

Заместитель главы Минфина России Иван Чебесков заявил, что заблокированные на СПБ Бирже активы российских инвесторов могут обменять в рамках указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, передает агентство "Прайм".
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