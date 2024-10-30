Ростислав Ищенко *** Как только какой-то политик в каком-либо уголке планеты озаботится нацбилдингом, он сразу начинает цитировать графа Камилло Бенсо ди Кавура (премьера Сардинии, ставшего первым премьером Италии) "Италию мы создали, теперь надо создать итальянцев".
Кавур, Хрущёв, светлое будущее и "украинская нация"
Комментарии
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Лариса Голубицкая
Хрущёв враль,брехун и самодур.Угробил сталинскую экономику,разрушил и похерил больше 160 сталинских проектов,заставил голодать страну,стараясь перегнать америкосов.Всё началось с этого безграмотного,амбициозного кукурузника!!!
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11 час.
Александр Салтановский
В двух словах - тля кукурузная!
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6 час.
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