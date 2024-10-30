СССР-Россия
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СССР-Россия

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Кавур, Хрущёв, светлое будущее и "украинская нация"

Кавур, Хрущёв, светлое будущее и "украинская нация"

Ростислав Ищенко *** Как только какой-то политик в каком-либо уголке планеты озаботится нацбилдингом, он сразу начинает цитировать графа Камилло Бенсо ди Кавура (премьера Сардинии, ставшего первым премьером Италии) "Италию мы создали, теперь надо создать итальянцев".

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Комментарии
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Лариса Голубицкая
Хрущёв враль,брехун и самодур.Угробил сталинскую экономику,разрушил и похерил больше 160 сталинских проектов,заставил голодать страну,стараясь перегнать америкосов.Всё началось с этого безграмотного,амбициозного кукурузника!!!
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11 час.
Александр Салтановский
В двух словах - тля кукурузная!
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6 час.

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