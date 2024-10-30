Кавур, Хрущёв, светлое будущее и "украинская нация"

Ростислав Ищенко *** Как только какой-то политик в каком-либо уголке планеты озаботится нацбилдингом, он сразу начинает цитировать графа Камилло Бенсо ди Кавура (премьера Сардинии, ставшего первым премьером Италии) "Италию мы создали, теперь надо создать итальянцев".