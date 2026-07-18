ВС РФ нанесли удары по топливной инфраструктуре в порту Одессы Министерство обороны России сообщило о серии ударов по объектам в Одесской .
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ВС РФ нанесли удары по топливной инфраструктуре в порту Одессы Министерство обороны России сообщило о серии ударов по объектам в Одесской .
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