Омлет-сюрприз в лаваше! Улетает со стола за секунды

Омлет в лаваше — это идеальный вариант для тех, кто ценит быстрые, сытные и вкусные блюда. Сочетание нежного омлета, хрустящего лаваша и разнообразных начинок делает это блюдо универсальным: его можно взять с собой или подать дома с легким салатом.