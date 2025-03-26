Омлет-сюрприз в лаваше! Улетает со стола за секунды

Омлет в лаваше — это идеальный вариант для тех, кто ценит быстрые, сытные и вкусные блюда. Сочетание нежного омлета, хрустящего лаваша и разнообразных начинок делает это блюдо универсальным: его можно взять с собой или подать дома с легким салатом.
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