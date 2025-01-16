Дельфины в Черном море массово подошли к эпицентру разлива мазута

В водах Черного моря у Керченского пролива, который стал центром разлива нефтепродуктов, угрожающих морским млекопитающим, обнаружены дельфины и морские свиньи, прибывшие из других областей за мигрирующей рыбой.
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