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ИА Реалист

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Стубб и Штайнмайер: Ближнему Востоку нужен свой Хельсинкский акт

Стубб и Штайнмайер: Ближнему Востоку нужен свой Хельсинкский акт

БЕРЛИН (ИА Реалист). Президент Финляндии Александр Стубб и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступили с совместной инициативой о запуске широкого мирного процесса для Ближнего Востока по образцу Хельсинкского процесса 1970-х годов.

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