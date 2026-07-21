Стубб и Штайнмайер: Ближнему Востоку нужен свой Хельсинкский акт

БЕРЛИН (ИА Реалист). Президент Финляндии Александр Стубб и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступили с совместной инициативой о запуске широкого мирного процесса для Ближнего Востока по образцу Хельсинкского процесса 1970-х годов.
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