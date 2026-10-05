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ВЕСТИ КРЫМ

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В Крыму будут судить организаторов 10 подпольных игорных клубов: 24 человека стали фигурантами уголовного дела

В Крыму будут судить организаторов 10 подпольных игорных клубов: 24 человека стали фигурантами уголовного дела

По версии следствия, трое молодых людей арендовали в Симферополе, Ялте и Евпатории помещения, где установили игровое оборудование.

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