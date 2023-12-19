В Центре одаренных детей Тульской области состоялся отчетный концерт

В Доме Дворянского собрания 18 декабря состоялся традиционный зимний отчетный концерт воспитанников Центра одаренных детей Тульской области "Мастерская талантов", который был создан по инициативе Губернатора Алексея Дюмина.
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