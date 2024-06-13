Ещё одна утрата: на 73-м году жизни скончался кинешемский художник Борис Козлов

Первая персональная выставка Бориса Ивановича состоялась в 1997 году в Картинной галерее. Его творческий расцвет пришёлся на «девяностые», когда Козлов вместе с другими «новыми художниками» Кинешмы активно искал свой собственный стиль и пытался при помощи средств искусства реагировать на тревожную и стремительно меняющуюся социокультурную обстановку.