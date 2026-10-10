Хельсинки хотят забыть о существовании русских? Финский премьер выступит с предложением

Финский премьер-министр Петери Орпо планирует внести в Еврокомиссию крайне русофобское предложение. Он захотел ограничить русских в передвижении и запретить им приезжать в европейские страны.
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Да и хрен с этими Финнами, сами загнутся без энергоисточников из России. Пусть продолжают мебель в ЕС бартером передавать за что ни будь пожрать.