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Царьград

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Хельсинки хотят забыть о существовании русских? Финский премьер выступит с предложением

Хельсинки хотят забыть о существовании русских? Финский премьер выступит с предложением

Финский премьер-министр Петери Орпо планирует внести в Еврокомиссию крайне русофобское предложение. Он захотел ограничить русских в передвижении и запретить им приезжать в европейские страны.

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