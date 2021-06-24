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Неадекватной посчитали зарплату Черчесова в 2,5 миллиона евро

Неадекватной посчитали зарплату Черчесова в 2,5 миллиона евро

Зарплату главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова посчитали неадекватной. Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отметил, что в других странах платят меньше, но они добавились большего успеха на Евро-2020.

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