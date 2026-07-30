Анчелотти объяснил, почему отказался возглавить сборную Италии

Карло Анчелотти подтвердил, что ему предлагали возглавить сборную Италии, однако он отклонил предложение Итальянской федерации футбола (FIGC), поскольку намерен продолжить работу во главе сборной Бразилии.
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