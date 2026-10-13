ОКР потребует лишить ЧМ по спортивной гимнастике статуса отборочного к Олимпиаде

Олимпийский комитет России (ОКР) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics) с просьбой лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерландах статуса квалификационного к Олимпиаде.