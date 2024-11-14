«Ученик. Восхождение Трампа»: Не наш Слон

14 ноября в российский прокат должен был выйти (но не получилось) фильм Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа» — ни с кем не согласованный и потому заведомо скандальный байопик избранного президента США Дональда Трампа.
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