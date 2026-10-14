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Царьград

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Ирина Дубцова: Моя главная мечта — родить дочь

Ирина Дубцова: Моя главная мечта — родить дочь

Певица Ирина Дубцова раскрыла свою мечту о рождении дочери. У нее уже есть сын Артем, родившийся в 2006 году от брака с солистом Plazma.

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