Welt: российские удары по Украине показали, что ждет страну в следующем году

РИАМО - 30 дек. Военный эксперт Карло Масала в эфире немецкого канала Welt выразил мнение, что удары России по украинским военным объектам демонстрируют, что ждет постсоветское государство в следующем году, сообщает РИА Новости.
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