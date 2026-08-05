iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Джефф Безос продаёт акции Amazon на $4 млрд после исторической оценки компании в $3 трлн

Джефф Безос продаёт акции Amazon на $4 млрд после исторической оценки компании в $3 трлн

Основатель Amazon впервые с конца 2024 года сокращает пакет акций после сильного квартального отчёта и рекордного роста капитализацииОснователь Amazon Джефф Безос подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы на продажу 15 млн акций компании стоимостью около $4 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии