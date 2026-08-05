Джефф Безос продаёт акции Amazon на $4 млрд после исторической оценки компании в $3 трлн

Основатель Amazon впервые с конца 2024 года сокращает пакет акций после сильного квартального отчёта и рекордного роста капитализацииОснователь Amazon Джефф Безос подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы на продажу 15 млн акций компании стоимостью около $4 млрд.