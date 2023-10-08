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Военное обозрение

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Крылатые ракеты: полет в закат

Крылатые ракеты: полет в закат

Специальная военная операция, которая уверенно движется к своей второй годовщине, показала то, что не смогли показать многие конфликты прошедшего времени, а именно, что будет, когда в противостоянии сойдутся две примерно равных армии.

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