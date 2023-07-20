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Марез перейдет в «Аль-Ахли» к концу недели. Медосмотр – в течение суток

Клубы уже обмениваются документами по трансферу 32-летнего алжирца и хотят закрыть сделку к концу недели, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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