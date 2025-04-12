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Дмитриев призвал журналиста из Британии Блэра заняться делом вместо обвинений РФ

Дмитриев призвал журналиста из Британии Блэра заняться делом вместо обвинений РФ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Х призвал журналиста британской газеты Telegraph Дэвида Блэра "заняться делом".

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