В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи детям товаров, содержащих сжиженный газ. Как пишет РИА Новости, его цель – борьба с распространенным среди подростков, так называемым, сниффингом, то есть вдыханием газа.
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