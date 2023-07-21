Shelby Cobra 289

До того, как Кэрролл Шелби начал строить автомобили, он был опытным гонщиком, побеждавшим в Ле-Мане, участвовавшим в Формуле-1 и установившим 16 рекордов скорости на солончаках Бонневилля за рулем специально подготовленного Austin-Healey 100S.