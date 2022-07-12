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Экс-президент Польши Лех Валенса предлагает уменьшить население РФ втрое или же сменить политический режим

Экс-президент Польши Лех Валенса предлагает уменьшить население РФ втрое или же сменить политический режим

Не дают покоя западным политикам мощь и просторы России, ее человеческий потенциал. А поляки, так они всегда «впереди планеты всей», в этом плане.

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