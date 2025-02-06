OpenAI нацелена на новые центры обработки данных в Техасе и других штатах

Stargate, совместное предприятие OpenAI, SoftBank Group и Oracle, выбирает дополнительные площадки для открытия новых центров обработки данных в Техасе и присматривается к большему количеству проектов в более чем дюжине других штатов, поскольку компании работают над выполнением амбициозного плана по инвестированию сотен миллиардов в инфраструктуру ИИ, пишет Bloomberg.