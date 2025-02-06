Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

OpenAI нацелена на новые центры обработки данных в Техасе и других штатах

OpenAI нацелена на новые центры обработки данных в Техасе и других штатах

Stargate, совместное предприятие OpenAI, SoftBank Group и Oracle, выбирает дополнительные площадки для открытия новых центров обработки данных в Техасе и присматривается к большему количеству проектов в более чем дюжине других штатов, поскольку компании работают над выполнением амбициозного плана по инвестированию сотен миллиардов в инфраструктуру ИИ, пишет Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх